"Рух" на виїзді обіграв "Колос" і наблизився до зони єврокубків (відео)

Гол на 3-й хвилині приніс львівському клубу перемогу в Ковалівці.

"Рух" мінімально переміг "Колос" у виїзному матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Львів'яни вийшли вперед вже на 3-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Олексія Сича. Результативну передачу заніс до свого активу Ілля Квасниця.

Господарі поля намагалися відігратися, однак так і не змогли цього зробити.

Огляд матчу "Колос" – "Рух"

Після цього поєдинку "Рух" (30 очок) посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Від "Полісся", яке йде четвертим, львівську команду відділяють лише три бали. "Колос" (24 пункти) залишився на восьмій позиції.

У наступному турі "Рух" зіграє з "Дніпром-1", а "Колос" зустрінеться з "Шахтарем". Обидва матчі відбудуться 8 березня.

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