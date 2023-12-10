"Рух" не втримав перемогу над "Ворсклою", але обійшов "Динамо" в таблиці УПЛ (відео)

"Ворскла" зіграла внічию з "Рухом" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:1 .

Львівський клуб вийшов уперед у середині першого тайму – на 24-й хвилині гол забив Василь Рунич.

Однак наприкінці зустрічі команда Віктора Скрипника зуміла відігратися. На 83-й хвилині рахунок зрівняв Руслан Степанюк.

На 85-й хвилині Степанюк отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Утім, полтавцям навіть у меншості вдалося втримати нічию.

Огляд матчу "Ворскла" – "Рух"

Буде додано незабаром.

"Ворскла" (23 очки) посідає сьоме місце в УПЛ. "Рух" (26 балів) піднявся на п'яту позицію, посунувши "Динамо" (25 пунктів) на шосту сходинку. Щоправда, кияни мають одразу чотири гри в запасі.

На цьому для полтавців і львів'ян перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата): в рамках 18-го туру УПЛ "Ворскла" позмагається із "Зорею", а "Рух" зіграє з "Поліссям".

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