"Рух" переконливою перемогою стартував у другому раунді Юнацької ліги УЄФА

Львівський "Рух" на виїзді обіграв турецький "Галатасарай" в першому матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Зустріч на стадіоні "Алі Самі Єн" у Стамбулі завершилася з рахунком 1:3 .

Уже на п'ятій хвилині українську команду вивів вперед Андрій Столярчук, а за три хвилини автоголом відзначився гравець господарів Умут Ердем.

Ще до перерви Хамза Акман скоротив відставання турків, але в другому таймі львів'яни повернули собі перевагу в два м'ячі. На 79-й хвилині остаточний рахунок у поєдинку встановив Роман Добрянський.

Матч-відповідь між "Рухом" та "Галатасараєм" відбудеться 2 листопада в Польщі. Переможець протистояння потрапить до плейоф Юнацької ліги УЄФА.

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" достроково вийшов до плейоф Юнацької ліги УЄФА . "Гірники", якій йдуть у турнірі Шляхом Ліги чемпіонів, гарантували собі друге місце в групі та путівку до 1/16 фіналу.

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