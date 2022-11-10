"Рух" поступився у львівському дербі, "Чорноморець" у меншості здобув першу перемогу у сезоні УПЛ

У четвер, 10 листопада, відбулися два матчі української Прем'єр-ліги.

У поєдинках 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Львів" переміг "Рух" у домашньому дербі (2:1), а "Чорноморець" на виїзді мінімально переміг "Минай"(0:1).

Рахунок матчу у Львові відкрив на 10-й хвилині Владислав Бугай, скориставшись помилкою захисту "Руха". В середині першого тайму Борис Крушинський подвоїв перевагу господарів.

На початку другого тайму "Рух" лишився у меншості – Богдан Бойчук за фол отримав спочатку жовту картку та одразу червону картку за лайку на адресу арбітра. Незважаючи на це гості зуміли скоротити відставання за три хвилини – відзначився Таллес Бренер Де Паула. До кінця поєдинку "Рух" не зумів зрівняти рахунок.

Паралельний матч 12-го туру між "Минаєм" та "Чорноморцем" запам'ятається реалізованим пенальті та вилученням.

На початку матчу Владислав Наумець накрутив захисників "Минаю" і змусив на собі сфолити. Арбітр призначила пенальті, яке реалізував Ілля Путря. Закарпатська команда безуспішно намагалася відігратися, однак навіть червона картка Джеймса Манджрекара не допомогла господарям поля.

"Львів" набрав 9 балів та піднявся на 12 позицію турнірної таблиці. "Рух" має 11 очок та замикає десятку турнірної таблиці.

"Чорноморець" здобув першу перемогу у сезоні УПЛ та лишився на дні турнірної таблиці з 6 балами. "Минай" з 9 очками перебуває на 14 позиції.

У наступному турі "Чорноморець" прийматиме "Львів", а "Минай" на виїзді зіграє з "Рухом".