"Рух" пробився до другого раунду Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА

У середу, 5 жовтня, львівський "Рух" провів другий матч у Юнацькій лізі УЄФА.

Львівський "Рух" зіграв внічию у другому матчі першого раунду Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА проти польського "Заглембе". Матч завершився з рахунком 0:0 .

У першому таймі поляки могли відкрити рахунок - Крушельніцкі потужним пострілом завершив атаку, але воротар врятував.

У другій половині зустрічі могли відзначитися Євгеній Пастух та Марко Сапуга.

Завдяки перемозі у першій грі (1:0), український клуб пробився до наступного етапу.

Наступним суперником "Руху" став турецький "Галатасарай". У двох матчах турецький клуб розібрався з румунською командою "Чіксереда" (1:1, 4:0).

Матчі другого раунду Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА відбудуться 26 жовтня та 2 листопада.

Львівський клуб став одним з двох представників України в поточному розіграші Юнацької ліги УЄФА. Інший український клуб, "Шахтар", розпочав виступи через Шлях Ліги чемпіонів з перемог над німецьким "Лейпцигом" (2:0) та шотландським "Селтіком" (2:1) і поразки мадридському "Реалу" (6:1).

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