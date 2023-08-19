"Рух" та "Колос" розписали нічию у матчі лідерів УПЛ, "Металіст 1925" здолав "Минай" (відео)

Відбулися ще два матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу.

У рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24 харківський "Металіст 1925" обіграв "Минай" ( 1:0 ), а львівський "Рух" зіграв унічию з ковалівським "Колосом" ( 1:1 ).

"Металіст 1925" вирвав перемогу над "Минаєм" завдяки голу Владислава Дмитренка на 71-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Харків'яни набрали перші три очки в сезоні УПЛ і піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці. Закарпатський клуб з одним балом посідає останню сходинку.

У наступному турі "Металіст 1925" 26 серпня зіграє проти ЛНЗ, а "Минай" днем пізніше зустрінеться із "Зорею".

У заключному поєдинку ігрового дня "Рух" та "Колос" не визначили сильнішого, обмінявшись голами.

На 34-й хвилині ковалівців вивів уперед Андрій Цуріков, на що львів'яни відповіли забитим м'ячем Богдана Слюбика на 56-й хвилині.

Додамо, що на 83-й хвилині "Колос" залишився в меншості – пряму червону картку заробив Микола Золотов.

"Рух" (10 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Колос" з 8 пунктами перебуває на другій позиції.

У наступному турі львівський клуб 27 серпня зіграє проти "Дніпра-1", а команда з Ковалівки того ж дня поміряється силами з "Шахтарем".

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