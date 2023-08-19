"Рух" та "Колос" розписали нічию у матчі лідерів УПЛ, "Металіст 1925" здолав "Минай" (відео)

Відбулися ще два матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу.
У рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24 харківський "Металіст 1925" обіграв "Минай" (1:0), а львівський "Рух" зіграв унічию з ковалівським "Колосом" (1:1).
"Металіст 1925" вирвав перемогу над "Минаєм" завдяки голу Владислава Дмитренка на 71-й хвилині поєдинку.
Огляд матчу
- Харків'яни набрали перші три очки в сезоні УПЛ і піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці. Закарпатський клуб з одним балом посідає останню сходинку.
- У наступному турі "Металіст 1925" 26 серпня зіграє проти ЛНЗ, а "Минай" днем пізніше зустрінеться із "Зорею".
У заключному поєдинку ігрового дня "Рух" та "Колос" не визначили сильнішого, обмінявшись голами.
На 34-й хвилині ковалівців вивів уперед Андрій Цуріков, на що львів'яни відповіли забитим м'ячем Богдана Слюбика на 56-й хвилині.
Додамо, що на 83-й хвилині "Колос" залишився в меншості – пряму червону картку заробив Микола Золотов.
- "Рух" (10 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Колос" з 8 пунктами перебуває на другій позиції.
- У наступному турі львівський клуб 27 серпня зіграє проти "Дніпра-1", а команда з Ковалівки того ж дня поміряється силами з "Шахтарем".
Читайте також:
"Ворскла" здобула першу перемогу в новому сезоні УПЛ – полтавці "привезли" мегакурйозний гол
УПЛ: "Полісся" в меншості обіграло ЛНЗ, "Зоря" та "Олександрія" не визначили сильнішого
Український футбол на ТБ: де дивитися Чорноморець – Динамо та інші матчі 4-го туру УПЛ