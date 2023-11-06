"Рух" та "Оболонь" влаштували гольову перестрілку в 13-му турі УПЛ

Клуби не визначили переможця у результативному поєдинку.

"Рух" зіграв унічию проти "Оболоні" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі господарів вивів уперед Ілля Квасниця. "Пивовари" відповіли на 37-й хвилині голом Сергія Суханова.

У другому таймі команди також обмінялися голами. На 49-й хвилині за столичний колектив забив Ігор Краснопір. Проте львів'яни знайшли сили врятуватися від поразки – нічию "жовто-чорним" на 85-й хвилині приніс точний удар Ярослава Карабіна.

Після цього матчу "Рух" (21 очко) посідає п'яте місце в УПЛ. "Оболонь" (13 балів) розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі львівський клуб 12 листопада на виїзді зіграє з "Чорноморцем", а кияни днем раніше прийматимуть "Ворсклу".

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