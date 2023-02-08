"Рух" у серії пенальті здолав "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Львівський "Рух" переміг міланський "Інтер" в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок у Польщі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті сильнішим виявився саме представник України.

Перший тайм зустрічі залишився за львів'янами. На 30-й хвилині "жовто-чорні" вийшли вперед завдяки точному удару Сергія Панченка.

"Нерадзуррі" змогли відповісти після перерви. На 52-й хвилині Франческо Еспозіто відновив паритет у цьому протистоянні.

Після основного часу гра одразу перейшла до серії пенальті, яка завершилась з рахунком 4:3 на користь української команди.

Таким чином, "Рух" пробився до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Скласти компанію львів'янам у наступному раунді змагань також може донецький "Шахтар". В 1/16 фіналу "гірники" на виїзді зустрінуться з хорватським "Хайдуком". Цей матч також відбудеться 8 лютого, початок – о 19:00 за київським часом.

Читайте також:

"Спорт для Путіна – інструмент для обдурювання": футболістка збірної РФ підтримала недопущення росіян до Олімпіади

Розгромно програвав "Шахтарю" в ЛЧ: збірна Бельгії офіційно отримала нового головного тренера

Помер легендарний хорватський тренер, який виграв з національною збірною "бронзу" ЧС-1998