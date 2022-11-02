"Рух" вдруге обіграв "Галатасарай" і вийшов до плейоф Юнацької ліги УЄФА, "Шахтар" завершив груповий раунд нічиєю

Львівський "Рух" переміг турецький "Галатасарай" в матчі-відповіді 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок відбувся у Польщі й завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

На 11-й хвилині львів'ян вивів уперед Олег Федор. На 27-й хвилині турки залишилися в меншості - пряме вилучення заробив воротар Янкат Їлмаз.

Граючи в більшості, "Рух" зміцнив свою перевагу. На 65-й хвилині захисник львівського клубу Віталій Роман не реалізував пенальті, але на 75-й хвилині Федор оформив дубль. А вже невдовзі Назар Русяк відправив третій м'яч у ворота турецького колективу. "Галатасарай" зумів відповісти лише голом Барана Аксаки в компенсований час.

Перша зустріч команд у Стамбулі завершилася переконливою перемогою львівського клубу - 1:3. Таким чином, 6:2 за підсумками двох матчів. "Рух" пробився до плейоф у своєму дебютному євросезоні.

Інший український клуб, донецький "Шахтар", в заключному поєдинку групового етапу Юнацької ліги УЄФА зіграв унічию з німецьким "РБ Лейпцигом". Матч у Вашаві завершився з рахунком 0:0 .

Зазначимо, що "гірники" йшли в турнірі Шляхом Ліги чемпіонів і достроково гарантували собі друге місце в групі та вихід до плейоф незалежно від результату останнього матчу проти "Лейпцига".

"Шахтар" з 10 очками посів другу сходинку в групі та, так само як і "Рух", продовжить боротьбу в 1/16 фіналу. Мадридський "Реал" з 16 балами виграв квартет і одразу потрапив до 1/8 фіналу. "РБ Лейпциг" (5) і "Селтік" (3) вилетіли з Юнацької ліги УЄФА.

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