"Рух" вирвав нічию у останньому матчі 2022 року та вирвався із зони вильоту УПЛ

У середу, 7 грудня, в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) львівський "Рух" розписав бойову нічию з одеським "Чорноморцем". Матч завершився з рахунком 2:2 .

Одесити забили першими. На 25-й хвилині Дмитро Юсов вивів команду вперед, а за десять хвилин подвоїв перевагу "Чорноморця".

Львівська команда скоротила відставання лише всередині другого тайму – відзначився Василь Руніч. Нічию вирвав наприкінці матчу Ярослав Карабін.

Після цього матчу "Рух" з 14 очками піднявся на 12 позиції турнірної таблиці УПЛ. Своєю чергою, "Чорноморець" з 11 балами лишився у зоні вильоту.

Далі команди вирушають на зимову перерву, після якої вже на початку березня "Чорноморець" на виїзді зіграє з "Вересом", а львівська команда поміряється силами з "Металістом".

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