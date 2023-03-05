"Рух" вирвав перемогу над "Металістом" і віддалився від зони вильоту УПЛ

"Рух" обіграв "Металіст" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді закінчився з рахунком 1:2 .

На 18-й хвилині зустрічі львівську команду вивів уперед Юрій Климчук.

"Металіст" відігрався одразу після перерви – на 49-й хвилині відзначився Сергій Панасенко, який перед цим вийшов на заміну.

Перемогу "Руху" приніс Ярослав Карабін, забивши гол на 77-й хвилині.

Таким чином, львів'яни перервали свою чотириматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.

"Рух" (17 очок) піднявся на 10-те місце в УПЛ, віддалившись від зони вильоту на відстань трьох залікових балів. "Металіст" (16 пунктів) опустився на 13-ту сходинку.

У наступному турі львівський клуб 12 березня прийме "Колос", а харків'яни днем раніше зіграють проти "Інгульця", який цього туру сенсаційно переміг київське "Динамо".

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