"Рух" вирвав перемогу над "Металістом" і віддалився від зони вильоту УПЛ

Львівський клуб перервав чотириматчеву безвиграшну серію.
"Рух" обіграв "Металіст" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді закінчився з рахунком 1:2.
На 18-й хвилині зустрічі львівську команду вивів уперед Юрій Климчук.
"Металіст" відігрався одразу після перерви – на 49-й хвилині відзначився Сергій Панасенко, який перед цим вийшов на заміну.
Перемогу "Руху" приніс Ярослав Карабін, забивши гол на 77-й хвилині.
Таким чином, львів'яни перервали свою чотириматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.
- "Рух" (17 очок) піднявся на 10-те місце в УПЛ, віддалившись від зони вильоту на відстань трьох залікових балів. "Металіст" (16 пунктів) опустився на 13-ту сходинку.
- У наступному турі львівський клуб 12 березня прийме "Колос", а харків'яни днем раніше зіграють проти "Інгульця", який цього туру сенсаційно переміг київське "Динамо".
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