"Рух" виявився сильнішим за "Ворсклу" та перервав серію без перемог в УПЛ

Львівський "Рух" обіграв полтавську "Ворсклу" в матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадоні "Минай" в однойменному селищі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито в першому таймі. Його автором на 28-й хвилині став Олексій Довгий.

Додамо, що в середині першого тайму гру довелося перервати через повітряну тривогу, яка охопила всю територію України за винятком окупованого РФ півострова Крим.

Ворскла - Рух: турнірне становище після матчу

Перервавши серію з трьох матчів без перемог, "Рух" з 7 очками вийшов на десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" тепер йде на 11-й позиції, маючи таку ж кількість залікових балів.

У наступному турі львівський клуб 23 жовтня зійдеться з "Металістом 1925", а полтавці цього ж дня зіграють проти "Динамо".

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