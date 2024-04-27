"Рух" впевнено обіграв "Верес" і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

"Рух" здобув перемогу над "Вересом" у домашньому матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1 .

Рівненський клуб вийшов уперед на 30-й хвилині – автоголом відзначився захисник львів'ян Богдан Слюбик.

Після перерви "жовто-чорні" оформили камбек. На 48-й хвилині рахунок зрівняв Слюбик, на 59-й хвилині бразилець Таллес вивів господарів вперед, а ще через шість хвилин Ярослав Карабін відправив третій м'яч у ворота гостей.

Огляд матчу "Рух" – "Верес"

Після цієї перемоги "Рух" (44 очки) посідає п'яте місце в УПЛ і впритул наблизився до зони єврокубків – львівський клуб лише на один бал відстає від "Дніпра-1", який йде четвертим. "Верес" (20 пунктів) залишився на 14-й позиції – в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елтіному дивізіоні.

У наступному турі "Рух" 4 травня на виїзді позмагається з "Олександрією", а "Верес" 1 травня проведе перенесений матч 5-го туру чемпіонату України проти "Динамо".

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