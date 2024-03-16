"Рух" за тайм знищив "Металіст 1925" і наблизився до зони єврокубків (відео)

Майже всю другу половину матчу львівський клуб провів у меншості.

"Рух" розгромив "Металіст 1925" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Київській області завершився з рахунком 1:4 .

Ще до перерви львів'яни забили 4 голи у ворота харківського клубу. Початок розгрому поклав Анже-Фредді Плюмейн, який на 18-й хвилині реалізував пенальті.

Через дві хвилини Ілля Квасниця зміцнив перевагу "жовто-чорних". На 34-й хвилині третій гол у ворота "Металіста 1925" забив Денис Підгурський. Минуло ще дві хвилини і Плюмейн оформив дубль після передачі Олексія Сича.

На старті другого тайму команда Віталія Пономарьова залишилася в меншості – на 50-й хвилині захисник львівського клубу Віталій Роман отримав пряму червону картку за грубе порушення правил.

Однак навіть чисельна перевага не допомогла підопічним Віктора Скрипника нівелювати відставання у чотири м'ячі. На 84-й хвилині Максим Імереков забив гол престижу за харківську команду.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Рух"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рух" здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті України та з 36 очками посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Львів'яни лише на три бали відстають від "Дніпра-1", який йде на третій позиції.

"Металіст 1925" не виграв жодного з чотирьох матчів 2024 року – три поразки та нічия. Команда Скрипника (16 пунктів) розташовується на 13-й сходинці в зоні перехідних поєдинків за збережння прописки в УПЛ.

У наступному турі чемпіонату України, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Рух" 1 квітня прийме ЛНЗ, а "Металіст 1925" 29 березня позмагається із "Зорею".

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