"Рух" знищив "Ворсклу" в заключному матчі другого туру УПЛ

Львівський "Рух" розгромив полтавську "Ворсклу" в заключному матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 4:1 .

Полтавська команда вийшла вперед на 10-й хвилині – відзначився Олександр Скляр.

Ще до перерви господарі зуміли відігратися – Юрій Климчук реалізував пенальті на 37-й хвилині.

А ось у другому таймі "жовто-чорні" влаштували супернику розгром. Спочатку на 58-й хвилині Климчук оформив дубль. На 70-й хвилині Ілля Квасниця збільшив перевагу львів'ян.

Остаточний рахунок гри на 81-й хвилині встановив захисник полтавців Євген Павлюк, який зрізав м'яч у власні ворота.

Для "Руха" це друга поспіль перемога на старті нового сезону УПЛ. У першому турі львівський клуб несподівано обіграв "Зорю" (2:1).

"Ворскла" зіграла свій перший матч у поточному розіграші чемпіонату України, адже поєдинок стартового туру з "Дніпром-1" було перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.

У третьому турі "Рух" 12 серпня гратиме з "Поліссям", а "Ворскла" днем пізніше зустрінеться із "Зорею".

Нагадаємо, 3 серпня "Ворскла" програла грузинській "Ділі" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та вилетіла з єврокубків.

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