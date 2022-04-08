Рукавички легенди боксу продали на аукціоні: кошти передані дружині вбитого окупантами українського тренера

Олексія Джунківського розстріляли російські окупанти.

Рукавички з автографом легендарного філіпінського боксера Менні Пак'яо, які виставив на благодійний аукціон український боксер Іван Редкач, знайшли свого нового власника.

Як повідомляє Tribuna.com, цінний для будь-якого любителя боксу лот пішов з молотка за 45200 гривень. Стартова ціна рукавичок становила 2500 гривень.

Всі виручені кошти передані дружині вбитого в Ірпені боксера і дитячого тренера Олексія Джунківського.

Федерація боксу України повідомляла, що, за словами знайомих тренера, Джунківський загинув у боксерській залі під час "спілкування" з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.

Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.

Після закінчення кар'єри став дитячим тренером та виховав чимало відомих боксерів. Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

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