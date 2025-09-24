ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

"Рух" розгромив "Полісся" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України

Львівський клуб став останнім учасником 1/8 фіналу національного Кубка.

Автор публікації
Максим Приходько
"Рух" – "Полісся"

"Рух" – "Полісся" / © ФК Полісся

Львівський "Рух" розгромив житомирське "Полісся" в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 3:0.

"Жовто-чорні" відкрили рахунок на 30-й хвилині – гол забив Бабукарр Фаал.

У другому таймі львівський клуб довів справу до розгрому. На 63-й хвилині автоголом відзначився захисник житомирців Данило Бескоровайний.

А крапку в цій зустрічі на 73-й хвилині поставив Ростислав Лях, відправивши третій м'яч у ворота Георгія Бущана.

Повне відео матчу "Рух" – "Полісся"

Дата публікації
Кількість переглядів
156
