"Рух" розгромив "Полісся" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України
Львівський клуб став останнім учасником 1/8 фіналу національного Кубка.
Львівський "Рух" розгромив житомирське "Полісся" в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 3:0.
"Жовто-чорні" відкрили рахунок на 30-й хвилині – гол забив Бабукарр Фаал.
У другому таймі львівський клуб довів справу до розгрому. На 63-й хвилині автоголом відзначився захисник житомирців Данило Бескоровайний.
А крапку в цій зустрічі на 73-й хвилині поставив Ростислав Лях, відправивши третій м'яч у ворота Георгія Бущана.