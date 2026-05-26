"Рух" виключено зі складу учасників УПЛ — хто замінить львів'ян у перехідних матчах

Замість "жовто-чорних" у стикових матчах за право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні зіграє "Олександрія".

Максим Приходько
"Рух"

"Рух" / facebook.com/ruhlviv

Львівський "Рух" виключено зі складу учасників української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

На загальних зборах учасників УПЛ було розглянуто офіційну заяву львівського клубу з проханням виключити його зі змагань та ухвалено відповідне рішення.

"Рух" завершив сезон-2025/26 на 14-му місці в таблиці УПЛ, яке дає право грати в перехідних матчах за право провести наступну кампанію в елітному дивізіоні. Відтак замість "жовто-чорних" там побореться "Олександрія", яка посіла 15-ту позицію в турнірній таблиці.

Зазначимо, що в сезоні-2024/25 "Олександрія" під керівництвом Руслана Ротаня сенсаційно здобула історичне "срібло" УПЛ, випередивши "Шахтар" у боротьбі за друге місце. Раніше команда ставала бронзовим призером у сезоні-2018/19.

Таким чином, за підсумками сезону-2025/26 з УПЛ напряму вилетіли "Рух" і "Полтава", яка фінішувала на останній сходинці. Їх в еліті замінять "Буковина" (чемпіон Першої ліги) та "Чорноморець" або "Лівий Берег" — перед останнім туром "моряки" на 2 очки випереджають киян у боротьбі за друге місце.

У перехідних матчах "Кудрівка" (посіла 13-те місце в УПЛ) зіграє проти "Агробізнеса" (фінішує 4-м у Першій лізі), а "Олександрія" позмагається з бронзовим призером Першої ліги — "Лівим Берегом" або "Чорноморцем".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо".

