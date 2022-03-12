"Руки геть від України!": Усик запустив продаж лінії одягу на підтримку постраждалих від війни

"Руки геть від України!": Усик запустив продаж лінії одягу на підтримку постраждалих від війни

Український чемпіон анонсував масштабний проект.

Чемпіон світ в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик, який нині захищає територіальну цілісність України, вирішив допомогти народу і фінансово.

Боксер презентував в Instagram футболки, кошти від продажу яких будуть направлені на підтримку країни у боротьбі з російськими окупантами.

"Руки геть від України!. Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги.

Весь прибуток буде пожертвуваний", - написав Усик.

Нагадаємо, що національна паралімпійська збірна, яка нині виступає виступає на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні, висловила підтримку захисникам України під час російського вторгнення.

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