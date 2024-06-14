Румунія – Україна: де і коли дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" на Євро-2024

Команда Сергія Реброва розпочне виступи на континентальній першості поєдинком проти румунів.
У понеділок, 17 червня, збірна України стартує у фінальному турнірі Євро-2024 матчем з національною командою Румунії.
Поєдинок першого туру групи E відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).
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Де дивитися матч Румунія – Україна
Поєдинок Румунія – Україна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна буде доступна на нашому сайті.
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Після гри з румунами на команду Сергія Реброва чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.
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