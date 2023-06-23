Румунія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Стежимо за другим поєдинком команди Руслана Ротаня на континентальній першості.

У суботу, 24 червня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Румунії в рамках другого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському Бухаресті на стадіоні "Стяуа". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що у своєму стартовому матчі на континентальній першості команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0). В іншому поєдинку першого туру групи B збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3).

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У ній беруть участь 16 національних команд. До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

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Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між молодіжними збірними України та Румунії.