Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Румунія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
2985
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Румунія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Румунія (U-21) – Україна (U-21)

Стежимо за другим поєдинком команди Руслана Ротаня на континентальній першості.

У суботу, 24 червнямолодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Румунії в рамках другого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському Бухаресті на стадіоні "Стяуа". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що у своєму стартовому матчі на континентальній першості команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0). В іншому поєдинку першого туру групи B збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3).

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У ній беруть участь 16 національних команд. До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Дивіться також: Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між молодіжними збірними України та Румунії.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2985
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація