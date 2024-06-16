Румунія – Україна: Ребров дав оцінку першому супернику "синьо-жовтих" на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу першого туру групового турніру Євро-2024 проти команди Румунії.

Зокрема керманич "синьо-жовтих" відповів на запитання Суспільне Спорт, оцінивши силу румунської збірної.

"Хтось каже, що Румунія – слабка команда на Євро, але вони виграли свою групу. Я знаю гравця, якого хотів отримати в "Аль-Айн" – це Станчу, він мені дуже подобається. Вважаю, що Румунія досягла успіху завдяки командним діям, це дисциплінована команда. У них є молоді гравці, які можуть вирішити матч завдяки своїм діям.

Вважаю, що на Євро немає не сильних команд. Ми дивилися багато ігор збірної Румунії, тільки один матч товариський вони грали основним складом – проти Болгарії. Тому ми більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та ту гру проти Болгарії. Це справді команда, яка розуміє, завдяки чому намагається грати. У них є дуже швидкі гравці, вони мають дуже хорошу дисципліну на полі. Завдяки цьому вони вийшли на Євро", – сказав Ребров.

Раніше Ребров розповів, чи зіграє захисник збірної України Віталій Миколенко в матчі проти Румунії на Євро-2024.

Матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна доступна на нашому сайті.

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Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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