Румунія звинуватила збірну України в порушенні регламенту ФІФА на молодіжному Євро-2023

Румуни вважають, що Анатолій Трубін та Георгій Судаков не мали права виходити на поле в матчі з Хорватією.

Федерація футболу Румунії звернулася до ФІФА щодо можливого порушення збірною України регламенту на молодіжному Євро-2023.

Про це повідомляє PlaySport.

Румунська сторона вважає, що українська збірна на мала права задіювати воротаря Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова у стартовому матчі континентальної першості проти Хорватії.

Згідно з регламентом ФІФА, гравець молодіжної збірної (U-21) може взяти участь у поєдинку лише у тому випадку, якщо після його останнього матчу за дорослу національну команду минуло щонайменше 48 годин.

21 червня Трубін і Судаков вийшли на поле в матчі з Хорватією на молодіжному чемпіонаті Європи, а 19 червня обидва гравці брали участь у поєдинку головної команди "синьо-жовтих" проти Мальти у відборі на Євро-2024.

Варто зазначити, що головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань на пресконференції заявив, що УЄФА дозволив Трубіну та Судакову взяти участь у грі з хорватами.

"Я вже відповідав на це питання вчора на пресконференції. У нас є документи, які ми відправили до УЄФА. Нам дали чіткі рекомендації: ми маємо розбиратися з клубами, які повинні дозволити цим футболістам грати в цьому поєдинку. Тому проблем не було, питання вичерпано", – пояснив Ротань.

Українська "молодіжка" розпочала континентальну першість із двох перемог. У першому турі наша збірна перемогла Хорватію (2:0), а в другому вирвала перемогу над Румунією (0:1).

Таким чином, збірна України (U-21) достроково вийшла до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023.

У заключному турі підопічні Ротаня позмагаються з Іспанією за першу сходинку в групі. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня. Початок гри – о 21:45 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У чвертьфіналі українці зустрінуться зі збірною, яка посяде першу або другу сходинку квартету D.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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