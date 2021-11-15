Румунський футболіст став наймолодшим дебютантом в історії національних збірних: йому лише 15 років

Він проходив навчання в академії "Барселони".

Неймовірний рекорд вдалося побити футболісту збірної Румунії - Енесу Салі.

Так, у матчі 10-го туру відбору до Чемпіонату світу проти Ліхтенштейну Салі з'явився з лави для запасних. Сталося це на 82 хвилині. Цей вихід призвів до того, що він став наймолодшим дебютантом в історії збірних, які зіграли за національну команду в офіційній грі.

Зазначимо, на момент дебюту Салі було 15 років та 264 дні.

Таким чином, юний румун перевершив попереднє вікове досягнення, яке належало Мартіну Едегору з Норвегії. Він дебютував за національну збірну в офіційній грі у віці 15 років та 301 дня. Отже, Салі побив його досягнення на 37 днів.

Enes Sali becomes the youngest European player to appear in a competitive international after coming off the bench for Romania



A record previously held by Martin Odegaard @Yokhin's #NXGN profile on Sali from earlier this week ✨ — GOAL News (@GoalNews) November 14, 2021

Додамо, що Салі виступає за румунський "Фарул". Він народився в Торонто і займався в академії канадського "Вудбріджа", після чого також перебував у школі "Барселони" та румунської Академії Хаджі. Цього сезону в Чемпіонаті Румунії у складі "Фарула" Салі провів вісім матчів, у яких забив один гол.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Румунія не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2022. Після десяти турів у їхньому активі 17 очок та підсумкове третє місце в групі. Напряму з групи вийшла Німеччина, а в стикових матчах за право зіграти на Мундіалі зіграє Північна Македонія, яка набрала на бал більше за румунів;

Вісім відведених хвилин у матчі з Ліхтенштейном румунський талант використав максимально продуктивно: лише шість разів торкнувся м'яча, натомість встиг пробити у площину та віддати дві точні передачі.

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