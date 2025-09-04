- Дата публікації
Категорія
- Проспорт
Румунський новачок "Динамо" звернувся до українців після гучного проросійського скандалу
Владіслав Бленуцe записав відеозвернення українською мовою.
Новачок київського "Динамо", румунський форвард Владіслав Бленуце, вперше звернувся до українців після скандалу з репостами проросійського контенту у своїх соцмережах.
Відеозвернення Бленуцe українською мовою "Динамо" опублікувало на своїй сторінці у Facebook.
"Дорогі українці та українки, я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава героям. Слава Україні. Україна переможе", – сказав він, сидячи поруч з прапором України.
Нагадаємо, у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".
Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.
"Динамо" вже виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".
Зазначимо, що Бленуце підписав з "Динамо" контракт до літа 2030 року.
За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".
Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.
У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".