Румунський новачок "Динамо" звернувся до українців після гучного проросійського скандалу

Владіслав Бленуцe / instagram.com/vlad.blanuta

Реклама

Новачок київського "Динамо", румунський форвард Владіслав Бленуце, вперше звернувся до українців після скандалу з репостами проросійського контенту у своїх соцмережах.

Відеозвернення Бленуцe українською мовою "Динамо" опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі українці та українки, я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава героям. Слава Україні. Україна переможе", – сказав він, сидячи поруч з прапором України.

Реклама

Нагадаємо, у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".

Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

"Динамо" вже виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Зазначимо, що Бленуце підписав з "Динамо" контракт до літа 2030 року.

Реклама

За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".