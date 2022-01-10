Рупольдинг-2022: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він складатиметься з трьох дисциплін.
Від 12-го до 16-го січня у німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.
До програми цього етапу увійшли три гонки: спринт, естафета та гонка переслідування.
6 ЕТАП
Рупольдинг (Німеччина)
12-16 січня
12 січня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
15 січня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16 січня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Результати українців на Кубку світу-2021/22
- Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний та Антон Дудченко (32-е та 33-те місця та 111 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (30-те, 126) - у жінок.
- У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (2687 очок), жіноча - на восьмій (2743). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.
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