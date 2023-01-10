Рупольдінг-2023: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

11 – 15 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли по три дисципліни у чоловіків та жінок: індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

Етап у Рупольдінгу стане другим 2023 року. Після нього шостий етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону

11 січня

15:10 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

12 січня

15:10 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки

13 січня

15:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

14 січня

15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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