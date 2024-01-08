Рупольдінг-2024: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми другого етапу 2024 року включено естафети, спринти та гонки переслідування.
10 – 14 січня німецький Рупольдінг прийматиме п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань другого етапу 2024 року увійшли класичні естафети, спринти та гонки переслідування.
Зазначимо, що шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийме 18 – 21 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).
Розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону
10 січня
15:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
11 січня
15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
12 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Загальний залік Кубка світу з біатлону
За підсумками чотирьох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (579 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 82 бали від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.
У жіночій класифікації перше місце посідає француженка Жюстін Бреза-Буше (592 очки). На 91 бал від неї відстає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.
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