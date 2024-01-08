Рупольдінг-2024: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми другого етапу 2024 року включено естафети, спринти та гонки переслідування.

10 – 14 січня німецький Рупольдінг прийматиме п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань другого етапу 2024 року увійшли класичні естафети, спринти та гонки переслідування.

Зазначимо, що шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийме 18 – 21 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону

10 січня

15:30 – Естафета, 4х6 км, жінки

11 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками чотирьох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (579 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 82 бали від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.

У жіночій класифікації перше місце посідає француженка Жюстін Бреза-Буше (592 очки). На 91 бал від неї відстає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

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