Рупольдінг-2025: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми цього етапу увійшли індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

15-19 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До його програми включено індивідуальні гонки, класичні естафети та масстарти.

Наступний етап Кубка світу з біатлону прийматиме 23 – 26 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

15 січня

15:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

16 січня

15:10 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

17 січня

15:20 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

18 січня

15:20 – Естафета, 4х6 км, жінки

19 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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