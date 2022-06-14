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"Рускій мір", гори в пеклі": у Мережі показали розтрощений окупантами стадіон "Маріуполя" (фото, відео)

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"Рускій мір", гори в пеклі": у Мережі показали розтрощений окупантами стадіон "Маріуполя" (фото, відео)

Facebook Андрія Саніна

Російські загарбники завдали величезних збитків спортивній інфраструктурі України. Внаслідок ударів окупантів було зруйновано стадіон імені Володимира Бойка, на якому проводив домашні матчі клуб УПЛ "Маріуполь".

Фото та відео жахливих наслідків приходу "руского міра" показав віцепрезидент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін.

Російськими окупаційними військами було пошкоджено трибуни, знищено газон та розграбовано адміністративну будівлю.

"Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розтрощено мародерами. "Рускій мір", гори в пеклі!", - написав Санін.

Продовжуємо публікацію наслідків приходу так званого «русского мира» до Маріуполя. Це домашній стадіон ФК Маріуполь,...

Опубліковано Андреєм Саниним Вівторок, 14 червня 2022 р.

Нагадаємо, через зруйновану окупантами інфраструктуру "Маріуполь", як і чернігівська "Десна", не зможе взяти участь у новому сезоні УПЛ, який збираються розпочати в серпні цього року.

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