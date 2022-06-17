"Рускій мір" мене прокляв, вони писали, що ми повинні вмерти": українські спортсменки розповіли про погрозливі повідомлення від росіян

"Рускій мір" мене прокляв, вони писали, що ми повинні вмерти": українські спортсменки розповіли про погрозливі повідомлення від росіян

Українські спортсменки Анна Рижикова, Вікторія Ткачук та Ганна Різатдінова розповіли про погрози, які їм писали представники країни-агресорки.

Росіяни надсилали українській легкоатлетці Анні Рижиковій погрозливі повідомлення після початку війни. Натомість європейці одразу запропонували їй допомогу.

"Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: "Можеш перевезти до нас свою сім’ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо". Таких повідомлень була тисяча.Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною – я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми винні, повинні вмерти, були різні погані речі про мою сім’ю.

Це жахлива ситуація. Деякі наші спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про якого я вже не чула місяць. Ми у 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була такою наляканою та засмученою. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім’ї",

– зазначила Рижикова у інтверв'ю VG.

Ще одна українка Вікторія Ткачук також розповіла європейські спортсмени підтримують представників України, пропонуючи свою допомогу. Чого ж не скажеш від росіян, які цікавляться, хто оплатив українцям тренувальний збір.

"Дуже ціную підтримку, надану кожною країною. Це потрібне для продовження кар’єри українських спортсменів. Важливо, щоб наше життя було у безпеці. Все, що ви нам дали – будь ласка, не зупиняйтеся. Війна ще не закінчилася, ми маємо битися, нам потрібна допомога.

Коли я зустрічаюся з європейськими спортсменами, вони запитують мене, як я, чи потрібна мені допомога і як можуть допомогти. Коли я зустрічаюся з російськими спортсменами, вони запитують мене, хто оплачував мій тренувальний збір. Їх цікавить не наша сім’я, а гроші", – цитує Ткачук NRK.

Спортсменка отримала повідомлення від одного російського спортсмена, який продовжує мовчати про війну в Україні, оскільки боїться, що у його країні це не схвалять.

"Я отримала повідомлення від російського спортсмена. Він сказав, що не може говорити чи протестувати проти війни. Він боїться того, що може зробити влада. Він дуже боїться, що заберуть його батьків",– додала Ткачук.

Натомість чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова не була здивована поведінкою росіян, адже у минулому вже стикалася з їхнім хейтом.

"Для мене не було сюрпризом, як себе поводять зараз росіяни. Тому що в художній гімнастиці, ні для кого не секрет, що це суб’єктивний вид спорту, ми завжди боремося саме з Росією.

Вперше я відчула на собі просто неймовірну купу хейту, коли на Олімпіаді в Токіо виграла вперше за останні 8 Олімпіад виграла не росіянка, а гімнастка з Ізраїлю. Я її підтримала, привітала у соціальних мережах. Я дуже була рада цій події в нашому виді спорту, адже нарешті щось змінилося", – розповіла вона у інтерв'ю на YouTube-каналі "Зірковий шлях".

"Після цього весь цей "рускій мір" мене прокляв. Вони таке мені писали, що це просто якийсь жах. Це було вперше, коли я зіткнулася з такою агресією. Це були прості підписники, гімнастки з Росії, яким 14-16 років. Тобто діти мені писали: "Щоб ти здохла. Як ти так можеш? Наші – найкращі". Тобто вони – неадекватні", – додала Різатдінова.

Нагадаємо, що український фристайліст Олександр Абраменко підтримав санкції проти росіян і водночас зазначив, що з розумінням ставиться до того, що його російські колеги ніяк не коментують війну, яку Росія розгорнула проти України.

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