"Рускій мір у всій безглуздій красі": у Мережі показали жахливий стан тренувальної бази "Маріуполя"

Футбольний функціонер опублікував у Facebook фотографії тренувальних полів азовського клубу, які залишитися без догляду після приходу російських окупантів.

На знімках видно, що інфраструктура футбольного клубу, який ще минулого сезону виступав в елітному дивізіоні Чемпіонату України, повністю занедбана.

Іншого й не варто було очікувати від "руского міра", який повсюду несе лише хаос і страждання.

"Друзі, вас колись відвідували думки про те, який вигляд мали б футбольні поля, якби ними щодня та щоночі не займалися "бджілки" з агрономічної служби? Я завжди гнав такі думки геть, бо чудово усвідомлював те, що відсутність кваліфікованого і регулярного догляду означає фактичну смерть футбольного газону.

На жаль, окупація "Маріуполя" російськими орками змусила на власні очі переконатися у моїх побоюваннях. Це тренувальні поля "Маріуполя", до війни - один з найкращих тренувальних майданчиків професійного футболу України. Інтелектуальна система автоматичного поливу, енергоефективна система освітлення, комфортна трибуна на 200 глядачів, багатофункціональна телевізійна вежа - все це та багато іншого ми реалізували у передвоєнні роки. Зараз на тренувальних полях "Маріуполя" панує "рускій мір" у всій своїй безглуздій красі", - написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Друзі, вас колись відвідували думки про те, який вигляд мали б футбольні поля, якби ними щодня та щоночі не займалися... Опубліковано Андреєм Саниним Пʼятниця, 26 серпня 2022 р.

Додамо, що раніше віцепрезидент "Маріуполя" показав розтрощений окупантами стадіон імені Володимира Бойка, на якому азовський клуб проводив домашні матчі в УПЛ.

Нагадаємо, повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим "Маріуполь" та чернігівська "Десна" змушені пропустити новий сезон УПЛ.

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