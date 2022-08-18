"Русофобія в крові багатьох поміркованих наших колег": олімпійський чемпіон із РФ поскиглив про санкції та Захід

Зокрема, Васильєв очікує, що Заходу набридне війна в Україні, яку розв'язала РФ, та їхні громадяни вмовлятимуть своє керівництво сідати за стіл переговорів із країною-агресоркою. Окрім того, колишній спортсмен розкритикував президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха.

Про це Васильєв заявив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" та пропагандистському каналу "Матч ТВ".

"Коли це закінчиться? Рівно тоді, коли громадянам Заходу набридне таке життя, і вони просто почнуть ставити запитання своїм урядам. Завжди декларувалося, що спорт поза політикою. Таким він і повинен залишатися. Це зруйнує олімпійський рух, який створювався десятиліттями. Цей діяч Бах просто знищує спортивний олімпійський рух. Це все сумно. Хочеться, щоб здоровий глузд вже переміг нарешті.

Коли життєві умови в західних країнах настільки погіршаться, їхні громадяни змусять своє керівництво сісти за стіл переговорів із Росією. У цей момент потрібно пред'явити список вимог того, як ми бачимо розвиток не лише спорту, а й життя надалі. Апелювати до законності, міжнародного права – безглузда справа, в моєму розумінні – струс повітря.

Настільки ненависть і русофобія в крові багатьох навіть поміркованих наших колег. Думаю, що не потрібно уподібнюватися тому, що витворюють наші в минулому українські колеги, але треба бути у всеозброєнні, тому що ситуація може погіршитися", - сказав олімпійський чемпіон.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.

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