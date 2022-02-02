"Русофобський настрій докотився до спорту": в Держдумі РФ влаштували істерику через матч із Україною в півфіналі Євро-2022 з футзалу

"Русофобський настрій докотився до спорту": в Держдумі РФ влаштували істерику через матч із Україною в півфіналі Євро-2022 з футзалу

Там вважають, що гравці "синьо-жовтих" повинні думати про футбол, а не про політичні гасла.

У Держдумі Російської Федерації прокоментували майбутній поєдинок 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією.

Так, у коментарі для "Спорт-Експрес" депутат Дмитро Свіщєв закликав українських гравців під час гри думати про футбол, а не про політичні гасла. Окрім того, він висловив сподівання й на організаторів турніру, адже побоюється провокації.

"Незалежно від наших політичних розбіжностей матч Росії та України має пройти лише за спортивним принципом. Нам потрібно зосередитись на грі з Україною, не думати про те, якою мовою вони говорять. Упевнений, що футболісти спілкуються один з одним, багато хто навіть товаришує.

Не повинно бути жодної політики та розбіжностей. Сподіваюся, з таким самим настроєм вийдуть і українські футболісти, які мають думати про футбол, а не політичні гасла. Я дуже сподіваюсь, що матч пройде без скандалів. Упевнений, що футболісти обох країн думатимуть про футбол, перемогу.

Можливі деякі провокації із боку. На жаль, шалений русофобський настрій докотився до спорту. Напевно, в Амстердамі будуть якісь акти провокації. Тут я дуже сподіваюся на організаторів Чемпіонату Європи. Вони відповідають за порядок та безпеку. Якщо наші команди розвести неможливо, то забезпечити безпеку вони зобов'язані", - сказав Свіщєв.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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