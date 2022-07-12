"Руйнують не тільки інфраструктуру, але і майбутнє наших дітей": українська легкоатлетка – про обстріли стадіону в Бахмуті

Українка Вікторія Ткачук заявила, що окупанти продовжують руйнувати українські міста, але їм ніколи не знищити Україну як незалежну державу.

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук відреагувала на обстріл стадіону в Бахмуті російськими окупаційними військами.

"Вони руйнують не тільки наші спортивні базу та інфраструктуру, але і майбутнє наших дітей.

Російські терористи продовжують руйнувати українські міста, але їм ніколи не знищити нас як незалежну державу", – написала Ткачук в Instagram.

Фото: instagram.com/viktoriiatkachuk_/

Зазначимо, що Ткачук представляє місто Бахмут на змаганнях.

Нагадаємо, що відома білоруська плавчиня, багаторазова медалістка Олімпійських ігор Олександра Герасименя пояснила, чому українці та білоруси аж ніяк не братні народи з росіянами.

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