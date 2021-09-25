Рвуться в єврокубки: "Олександрія" вирвала вольову перемогу в одного з аутсайдерів УПЛ

Рвуться в єврокубки: "Олександрія" вирвала вольову перемогу в одного з аутсайдерів УПЛ

Підопічні Юрія Гури взяли непрості три очки в поєдинку з "Маріуполем".

"Олександрія" обіграла "Маріуполь" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на КСК "Ніка" завершився вольовою перемогою господарів з рахунком 2:1.

На 25-й хвилині приазовці вийшли вперед. У дебютному матчі за "Маріуполь" забив Стефан Спіровскі. Однак олександрійці ще до перерви відновили паритет - Максим Третьяков на 35-й хвилині реалізував пенальті.

Здавалося, що команди розпишуть нічию, але наприкінці зустрічі команда Юрія Гури спромоглася забити переможний м'яч. Ощасливив уболівальників господарів Олег Кожушко точним ударом на 86-й хвилині.

"Олександрія" (17 балів) піднялася на 4-те місце в турнірній таблиці. "Маріуполь" (4 пункти) - на передостанньому, 15-му місці.

У 10-му турі УПЛ "Олександрія" зіграє в гостях з "Вересом", а "Маріуполь" прийме "Рух".

Нагадаємо, на тижні обидва клуби пробилися в 1/8 фіналу Кубка України. "Олександрія" пройшла "Таврію" (3:1), а "Маріуполь" вибив з турніру "Волинь" (1:0). За вихід у чветьфінал "Олександрія" позмагається з "Металістом 1925", а "Маріуполь" гратиме проти київського "Динамо".

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