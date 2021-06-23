Рятівний результат для України: Швеція вирвала перемогу в матчі Євро-2020 проти Польщі

Рятівний результат для України: Швеція вирвала перемогу в матчі Євро-2020 проти Польщі

Команди провели "вогняний" матч.

Збірна Швеції обіграла національну команду Польщі в матчі третього туру групи E Євро-2020, залишивши тим самим суперника за бортом 1/8 фіналу турніру. Зустріч на стадіоні "Санкт-Петербург" завершилася з рахунком 3:2.

Шведи відкрили рахунок у поєдинку, ледь той встиг розпочатися. На 2-й хвилині Еміль Форсберг розпечатав ворота Войцеха Щенсни ударом метрів з 12 після сольного проходу.

На 19-й хвилині поляки зобов'язані були зрівнювати рахунок, проте удар, а потім і добивання їхньої головної зірки Роберта Левандовські прийшлися в поперечину.

Associated Press

Команда Паулу Соузи після цього лише посилила тиск на ворота Робіна Ольсена, але відігратися до перерви вона так і не змогла.

Другий тайм розпочався з атак тих же поляків. Воротам Ольсена дальніми ударами загрожували Петро Зьєлінські і Гжегож Крихов'як - обидва рази чудово зіграв голкіпер шведів.

Associated Press

Скандинави ж у відповідь забили другий м'яч. Деян Кулусевскі викотив м'яч під удар Форсбергу перед карним майданчиком поляків, і той ударом у дотик зробив дубль.

Але всього через дві хвилини "біло-червоні" один м'яч відіграли. Левандовські шедевральним ударом з правого краю карного майданчика шведів вразив дальню дев'ятку їхніх воріт.

Поляки продовжили шукати щастя в атаці і на 84-й хвилині їм вдалося зрівняти рахунок - Левандовські, отримавши м'яч у карному майданчику, з близької відстані вдруге пробив Ольсена.

Але забити рятівний для себе третій м'яч "біло-червоні" не змогли. Шведи ж у компенсований час вирвали перемогу і перше місце у квартеті.

Швеція з 7 очками фінішувала першою у групі E. Іспанія (5 балів) - друга, Словаччина (3) - третя, Польща (1) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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