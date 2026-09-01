Сабо відреагував на розгромне фіаско "Динамо" від "Буковини" та можливе звільнення тренера

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Київ

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Колишній головний тренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо прокоментував розгромну поразку "біло-синіх" від чернівецької "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився поразкою столичного клубу від новачка елітного дивізіону з рахунком 0:3.

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"Стара футбольна приказка говорить: покажи мені свою середину поля — і я скажу, яка в тебе атака. У "Динамо" сьогодні не було ні творення, ні думки, ні бажання. А в обороні — старі проблеми, про які ми говоримо вже давно. Немає дисципліни, немає підстраховки, кожен грає сам по собі. Немає команди. Не побачив ні волі до перемоги, нічого. Складається враження, що футболісти просто вийшли покатати м'яч", — сказав Сабо в коментарі FootBoom.

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Також Сабо поділився своєю думкою, чи варто звільняти Ігоря Костюка з посади головного тренера "Динамо" після нищівної поразки від "Буковини".

"Та скільки можна міняти тренерів? Я вже з рахунку збився. Тільки нещодавно звільнили Шовковського. І що змінилося після цього?", — додав Сабо.

Крім того, Сабо прокоментував гру воротаря киян В'ячеслава Суркіса, який припустився двох результативних помилок у матчі з "Буковиною".

"Молодий Суркіс пропустив два курйозні м'ячі. І дивно, але після травми Нещерета раптом виявилося, що воротарська позиція стала для "Динамо" проблемною.

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Суркіс, можливо, талановитий голкіпер, але йому бракує досвіду. Влітку клуб узяв воротаря з Першої ліги, але й йому ще потрібно набиратися досвіду.

Втім, воротарі — лише одна з ланок команди. Якби "Динамо" було справді потужною командою, відчуваючи, що воротар хвилюється, вони б просто не дали можливостей доходити до воріт. Але, повторюсь, в "Динамо" наразі немає команди", — резюмував Сабо.

Зазначимо, що Сабо — легенда "Динамо". Він грав за "біло-синіх" від 1959 до 1969 року. В складі київського клубу чотири рази виграв чемпіонат (1961, 1966, 1967, 1968) та двічі Кубок СРСР (1964, 1966).

Також Йожеф п'ять разів був головним тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Під його керівництвом команда виграла по два чемпіонати (1994, 1996) та Кубки України (1996, 2005).

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Окрім роботи з "Динамо", він двічі очолював збірну України (1994, 1996-1999).

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці. "Буковина" має 5 балів після чотирьох поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

У наступному турі "Динамо" прийме ЛНЗ, а "Буковина" на виїзді зустрінеться з "Епіцентром". Обидва матчі заплановано на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

Також ми розповідали, що лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки від "Буковини".

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