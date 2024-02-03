"Сага триває": легенди боксу Льюїс та Голіфілд відреагували на зрив бою Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс та Евандер Голіфілд прокоментували пошкодження, якого "Циганський король" зазнав під час спарингу.

Колишні абсолютні чемпіони світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс та Евандер Голіфілд висловилися про зрив поєдинку чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

"Циганський король" отримав травму під час одного зі своїх спарингів. Внаслідок серйозного розсічення британцю довелося накладати шви, його поєдинок з українцем відклали не невизначений термін.

"Тайсону не пощастило. Це пошкодження перебуває в тій же зоні, що й те, яке він отримав у бою з Валліном. Ймовірно, йому знадобиться приблизно 6 швів і 3 місяці, щоб відновитися. Сага триває", – написав Льюїс на своїй сторінці у Twitter.

Tough break for @Tyson_Fury. This cut is in same area as one he got in Wallin fight. He’s probably gonna need about 6 stitches and 3 months to heal. The saga continues… pic.twitter.com/ztlKZUoSyw — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) February 2, 2024

"Таке може статися. Усе залежить від того, чи носив Ф'юрі все екіпірування, яке повинен носити. Зі мною такого не траплялося. Я не уявляю, як він пропустив такий удар, тому що шолом досить щільний. Перш ніж удар доходить до ока, він припадає на поверхню шолома. Сподіваюся, що поєдинок відбудеться. Не бачу причин для його скасування", – сказав Холіфілд в інтерв'ю Fight Hub TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата залежатиме від термінів відновлення "Циганського короля".

Раніше повідомлялося, що в команді Ф'юрі назвали терміни його відновлення після розсічення, яке зірвало бій проти Усика.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Непереможний претендент на пояс IBF висловив готовність замінити Ф'юрі в поєдинку з Усиком

Ф'юрі похвалився формою після зриву бою з Усиком та нарвався на тролінг від промоутера українця

"Абсолютно спустошений": Ф'юрі попросив вибачення за зрив бою проти Усика