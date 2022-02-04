Салах проти Мане: визначилися фіналісти Кубка Африки з футболу

Салах проти Мане: визначилися фіналісти Кубка Африки з футболу

Також буде зіграно матч й за "бронзу".

Стало відомо, хто зіграє у фіналі Кубка африканських націй з футболу.

Так, за перемогу у вирішальному поєдинку турніру зустрінуться збірні Сенегалу та Єгипту. Перші в рамках півфіналу змагань впевнено розібралися з Буркіна-Фасо ( 3:1 ). Забитими голами за Сенегал відзначилися Абду Діалло, Бамба Д'єнг та Садіо Мане.

Що стосується єгиптян, то вони отримали путівку до фіналу лише завдяки перемозі в серії пенальті над господарем КАН - збірною Камеруну (0:0, 1:3). Цікаво, що гравці камерунської команди реалізували лише один удар із чотирьох "з позначки".

Фінал між Сенегалом та Єгиптом розпочнеться у неділю, 6 лютого, о 20 годині за Києвом. Ця зустріч ознаменується протистоянням лідерів команд, а також одноклубниками в англійському "Ліверпулі", Садіо Мане та Мохамеда Салаха.

У чвертьфіналі Сенегал переміг Екваторіальну Гвінею (3:1), а Єгипет у додатковий час здолав Марокко (2:1);

У матчі за третє місце Камерун 6 лютого зіграє проти Буркіна-Фасо;

Чинний володар трофею - збірна Алжиру. Найчастіше на Кубку африканських націй перемагав Єгипет – сім трофеїв.

Додамо, що цей турнір мав відбутися 2021 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2022 рік, проте назва КАН-2021 збереглася. Це 33-й в історії розіграш Кубка африканських націй.