Салах оголосив, що залишить "Ліверпуль" після завершення сезону

Мохамед Салах / © Associated Press

Англійський "Ліверпуль" оголосив, що форвард команди Мохамед Салах залишить клуб після завершення сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдців.

33-річний єгиптянин анонсував свій відхід з "Ліверпуля" на сторінці в Instagram, записавши відеозвернення до вболівальників.

"На жаль, цей день настав. Це перша частина мого прощання з клубом. Я залишу "Ліверпуль" наприкінці сезону. Я хочу почати з того, що ніколи не міг собі уявити, що цей клуб, це місто, ці люди стануть такою частиною мого життя.

"Ліверпуль" — це не просто футбольний клуб, це пристрасть, це історія, це дух, які неможливо по-справжньому пояснити комусь, хто не є частиною цього клубу", — сказав Салах.

Зазначимо, що чинний контракт Салаха з "Ліверпулем" розрахований до літа 2027 року, проте гравець вирішив залишити клуб раніше.

Салах виступає за "Ліверпуль" від 2017 року, сумарно він провів за клуб 435 матчів, забив 255 голів та віддав 119 асистів.

Разом з "червоними" єгиптянин виграв АПЛ, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Цього сезону на рахунку Салаха 10 голів і 9 асистів у 34 матчах за "Ліверпуль" у всіх турнірах.