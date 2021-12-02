Салідо розповів, за рахунок чого йому вдалося завдати першої поразки Ломаченку в кар'єрі

Салідо розповів, за рахунок чого йому вдалося завдати першої поразки Ломаченку в кар'єрі

Від моменту їхньому дуелі пройшло майже вісім років.

Колишній чемпіон світу у напівлегкій вазі Орландо Салідо розповів, за рахунок чого йому вдалося перемогти українця Василя Ломаченка.

Про це мексиканець розповів у інтерв'ю для YouTube-каналу Джеффа Зіммермана.

"Я завжди намагався битися з топовими бійцями і тому приймав усі складні поєдинки, бився з чемпіонами світу. Я ніколи не боксував з людьми, рівень яких нижчий за топовий. Я боровся тільки з найкращими.

Я перший, хто виграв у Ломаченка. То був важкий поєдинок, де я переміг за рахунок свого досвіду. Ця перемога виявилася одним із моїх найбільших досягнень. Я втратив свій чемпіонський пояс лише тому, що не зміг зробити вагу.

Все складалося на користь Ломаченка, але в результаті він програв моєму досвіду", - сказав Салідо.

Нагадаємо, що своєї єдиної на той момент поразки у кар'єрі Ломаченко зазнав у березні 2014-го року, коли поступився Салідо за рішенням суддів.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.