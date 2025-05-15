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Салют з конфеті та запальні танці: як "Шахтар" святкував перемогу в Кубку України (фото, відео)
"Гірники" не стримували яскравих емоцій після завоювання трофею.
У середу, 14 травня, донецький "Шахтар" здолав київське "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.
Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.
Після завершення матчу "помаранчево-чорні" яскраво відсвяткували завоювання трофею. Під гучні співи, запальні танці та салют з конфеті донеччани підняли кубок під час церемонії нагородження.
Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.
Торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги своєї команди у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.
Нагадаємо, завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.