"Саме те, що робить Путін та їхня пропаганда щодня": Долгополов звинуватив російського тенісиста в брехні та лицемірстві

"Саме те, що робить Путін та їхня пропаганда щодня": Долгополов звинуватив російського тенісиста в брехні та лицемірстві

Український тенісист потужно відповів росіянину Андрію Рубльову на його слова про беззмістовність відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі.

Експерша ракетка України Олександр Долгополов, який повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів, емоційно відреагував на висловлювання російського тенісиста Андрія Рубльова щодо відсторонення російських та білоруських гравців від Wimbledon-2022.

24-річний росіянин опублікував звернення, в якому намагався пояснити, що рішення організаторів турніру є дискримінаційним і не має жодного сенсу.

Замість відсторонення Рубльов запропонував надати російським та білоруським тенісистам право самим вирішувати, чи брати участь у змагання. Також він нібито висловив готовність жертвувати призові кошти людям, які постраждали від війни.

Такою заявою росіянина обурився Долгополов, викривши істинні мотиви Рубльова. Український тенісист звинуватив росіянина в брехні, що той нібито "не розуміє, що відбувається, адже нічого не знає та не читає новин".

"Ця заява Рубльова - ідеальний приклад, чому рішення Асоціації лаун-тенісу є правильним. Саме те, що робить його президент та їхня пропаганда щодня - брехня.

Я нічого не знаю, я не читаю новини, я не стежу за подіями, я не маю освіти", - брехня. Рубльов грав у парному розряді з українцем за 10 днів до початку війни, він має прямий контакт з будь-яким українським гравцем на турнірах. Він точно знає, що відбувається, враховуючи, що він написав "No war" на камері у перші дні цієї війни. Ми не зовсім зрозуміли, чи означає це капітуляцію України, тож сподівалися, що він пояснить, але, звісно, він цього не зробив.

Андрію, хочеш знати, що відбувається? Загугли одне єдине слово: "Буча". Або, я впевнений, що у тебе є мої контакти, сміливо питай, я тобі покажу сам. Ваша країна проводить геноцид в Україні, про що говорили лідери США та Канади, а Латвія вже офіційно його визнала.

Тож, стверджуючи, що він нічого не знає, що він сліпий і неосвічений, він продовжує пояснювати, чому це не допоможе. Розповідає про дискримінацію та демократію. Зачекайте, секундочку, ми думали, що ти неосвічений і не розбираєшся в політиці, а говориш такі розумні слова?

Якщо ти нічого не знаєш і не стежиш, чому ти готовий пожертвувати свої призові? Яким сім’ям та дітям ти хочеш допомогти? Сім’ям російських солдатів? Я впевнений, що вони страждають. Будь більш точним та говори правду.

Хочеш бути першим зі спорту, хто пожертвує грошей? Роджер Федерер пожертвував 500 тисяч доларів, а Вінніпег, Прем’єр-Ліга, мадридський Реал та NASCAR - по мільйону доларів, Бекхем дав мільйон фунтів, і цей список можна продовжувати до нескінченності.

Тож, будь ласка, краще просто нічого не говорити, ніж намагатися брехати, як це робить ваш уряд, лише для того, щоб зберегти своє звичне життя. Тому що тут ваша країна масово ґвалтує дітей та жінок, стріляє у потилиці зв’язаних людей та поводить себе як варвар.

На жаль, твоя промова сповнена лицемірства та брехні. ATP та WTA не повинні висвітлювати таку поведінку. Якщо росіяни та білоруси хочуть говорити, то говоріть правду, а не брехню. Дякую всьому світові за підтримку. Обіймаю з Києва, Україна", - написав Долгополов у своєму Twitter.

So, in this thread, let’s discuss, why this Rublev statement is mostly lying and hypocrisy, exactly the reason how russia acts in the world. Will post my thoughts ⬇️

And why @atptour @WTA should not try to step aside and welcome these kind of behaviors pic.twitter.com/ZEsVwjRXrv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 22, 2022

Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні. Своєю чергою, ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022.

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