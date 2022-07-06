"Саме тому не маємо натуралізовувати кацапню": скелетоніст Гераскевич розніс ексукраїнську біатлоністку за фото в формі РФ

"Саме тому не маємо натуралізовувати кацапню": скелетоніст Гераскевич розніс ексукраїнську біатлоністку за фото в формі РФ

Скелетоніст Владислав Геравсевич розкритикував колишню українську біатлоністку Катерину Бех за те, що вона похизувалася в формі країни-агресорки.

Зазначимо, нещодавно 23-річна спортсменка опублікувала у себе в Instagram-сторіз фотографію в тренувальній майці російської біатлонної збірної.

Гераскевич не міг на це не звернути уваги, а тому досить справедливо вщент розніс Бех за цей вчинок.

Відповідний допис скелетоніст зробив на своїй сторінці в Twitter.

"На фото - біатлоністка катерина бех, яка у 2018 році змінила російське громадянство на українське (4 роки фінансувалась за кошт українських платників податків). На початку повномасштабної війни бех втікла у росію та вже почало процес повернення російського громадянства.

Фу, гидота. Ось саме тому не маємо натуралізовувати кацапню.Орка з болота можно витягнути, а болото з орка ніяк. Орку абсолютно все рівно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Воно під час війни повертається в болото і виставляє подібні фото", - сказав Гераскевич.

instagram.com/katerinkabeh

Додамо, що перед початком повномасштабного російського вторгнення на українські території Бех виїхала до РФ. У квітні цього року Катерина, а також інші натуралізовані росіянки - Оксана Москаленко та Ольга Абрамова - були виключені зі складу збірної України.

Бех - уродженка Хабаровського краю. До 2018 року вона викликалася до розширеного складу юніорської збірної Росії. 2018 року Катерина взяла українське громадянство. У складі збірної України вона здобула два "золота" юніорського чемпіонату світу, а також "золото" юніорського чемпіонату Європи.

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