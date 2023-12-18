Самоусунулися: російські гімнастки відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 під нейтральним прапором

Спортсменки з держави-терористки не збираються змагатися на Іграх у Парижі в нейтральному статусі.

Росіянки не будуть виступати у художній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, куди спортсменів з РФ і Білорусі допустили під нейтральним прапором.

Про це заявила тренерка російської команди Ірина Вінер у коментарі пропагандистам країни-агресорки.

За її словами, виступати на Олімпіаді в нейтральному статусі без власного прапора та гімну є принизливо для російських спортсменів, тому гімнастки з держави-терористки не поїдуть на змагання.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії", – сказала Вінер.

Нагадаємо, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що всупереч рішенню МОК легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпійських ігор-2024.

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