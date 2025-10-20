ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Самсунспор – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають чемпіона України андердогом у протистоянні з бронзовим призером турецької Суперліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" позмагається з турецьким "Самсунспором" у матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні бронзового призера чемпіонату Туреччини в місті Самсун. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Самсунспор" – "Динамо".

Прогноз букмекерів на матч Самсунспор – Динамо

Аналітики вважають чемпіона України андердогом прийдешнього матчу. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 3,80. Нічия – 3,55. Виграш турецької команди – 2,02.

У стартовому турі Ліги конференцій київський клуб у номінально домашньому матчі у польському Любліні програв англійському "Крістал Пелас" (0:2), а "Самсунспор" на виїзді обіграв варшавську "Легію" (1:0).

Після гри із "Самсунспором" на підопічних Олександра Шовковського чекають ще чотири поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" уп'яте поспіль втратило очки в УПЛ і повторило клубний антирекорд.

