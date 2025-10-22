Самсунспор – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" зіграє з турецьким "Самсунспором" у матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні бронзового призера чемпіонату Туреччини в місті Самсун. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У стартовому турі Ліги конференцій чемпіон України в номінально домашньому матчі у польському Любліні програв англійському "Крістал Пелас" (0:2), а "Самсунспор" на виїзді обіграв варшавську "Легію" (1:0).

Після гри із "Самсунспором" на підопічних Олександра Шовковського чекають ще чотири поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Самсунспор" – "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Самсунспор" – "Динамо".