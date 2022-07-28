Санкції не діють - говорили вони: у боксерській федерації Росії зіткнулися з нестачею рукавичок та шоломів

Федерація боксу Росії через накладені на країну санкції за повномасштабне вторгненя до України зіткнулася з нестачею рукавичок і шоломів.
Так, генеральний секретар федерації Татьяна Кирієнко повідомила, що багато іноземних компаній призупинили свої контракти й залишили країну-агресорку, зокрема головні спортивні бренди – Adidas і Nike.
Про це повідомляє Inside The Games.
"Федерація боксу Росії раніше працювала з брендом Adidas через російську компанію Clinch, яка є офіційним дистриб'ютором боксу та бойових мистецтв на території РФ. Тож зараз ми працюємо з тим товаром, який ми спільно запланували і який залишився на складі.
Офіційного листа від Nike про припинення чинного контракту не було, але ми думаємо, що найближчим часом у нас буде такий лист від офіційної штаб-квартири", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що американський виробник взуття та одягу вирішив повністю залишити Росію після вторгнення до України. У травні Nike підтвердила, що не буде продовжувати або укладати нові угоди з партнерами з РФ.
У березні компанія повідомила, що не може гарантувати доставку товарів клієнтам у Російській Федерації, і тому їхня покупка на сайті Nike і в застосунку стала "тимчасово недоступною в цьому регіоні".
Інтернет-магазини та онлайн-продаж бренду Adidas у Росії призупинені "до подальшого повідомлення", проінформувала компанія в червні.
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