"Санкції залишаються чинними": МОК зробив заяву до річниці повномасштабного вторгнення РФ до України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із заявою до першої річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії до України за підтримки Білорусі.

У ній МОК наголосив, що не планує знімати санкції з російських та білоруських спортсменів, чиї держави винні у розв'язанні війни в Україні.

"МОК найсуворішим чином засудив безглузду війну в день вторгнення. Оскільки бойовим діям не видно кінця після року кровопролиття, ми знову засуджуємо війну в Україні, яка є грубим порушенням Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії. З цієї причини МОК запровадив безпрецедентні санкції проти російських та білоруських держав та урядів, відповідальних за цю війну: жодних міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі; відсутність прапорів, гімнів або інших державних символів; жодних державних посадовців, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи", – йдеться в заяві МОК.

Також в організації підтвердили, що продовжать надавати допомогу українським спортсменам, які постраждали від агресії. Зокрема у МОК додали, що втричі збільшили Фонд солідарності з Україною, з якого українські спортсмени отримують кошти.

Водночас у заяві МОК йдеться, що Олімпійські ігри покликані відкривати двері до діалогу та побудови миру. Тож не виключено, що в організації не відмовилися від ідеї повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

"Олімпійські ігри не здатні відвертати війни та конфлікти. Не можуть вони й протистояти усім політичним та соціальним викликам нашого світу. Це поле діяльності політики. Але Олімпійські ігри можуть показати приклад світу, в якому всі поважають однакові правила й один одного. Вони можуть надихати нас на вирішення проблем шляхом зведення мостів, що ведуть до кращого розуміння між людьми. Вони можуть відкривати двері до діалогу та побудови миру, на що не здатні виключення та розділення", – написали у МОК.

Раніше МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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